АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Снижены объемы бюджетных изъятий для регионов-доноров. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По расходной части местных бюджетов мероприятия направлены на упрощение планирования межбюджетных трансфертов, с акцентом на снижение межрегиональных различий. Для этого в прошлом году в базы местных бюджетов мы передали объемы текущих целевых трансфертов, с сохранением их целевого назначения. Такой подход имеет методологическое обоснование. Согласно Бюджетному кодексу, в период действия трехлетних трансфертов общего характера, целевые текущие трансферты являются инструментом оперативного регулирования, и выделяются регионам, как компенсация потерь местных бюджетов от принятия новых нормативно-правовых актов. Вместе с тем, были приняты меры по снижению объемов бюджетных изъятий путем применения дополнительных коэффициентов к бюджетам развития регионов-доноров», – сказал А.Амрин.

По его словам, доля изъятия собственных доходов для регионов-доноров в 2022 году составляла 31%, а теперь, в рамках трансфертов общего характера эта доля снижена до 18%.

Вице-министр также сообщил, что для выравнивания бюджетной обеспеченности применяются подходы с учетом региональных особенностей. В связи с применением вышеуказанных коэффициентов, в среднем, текущие затраты региональных бюджетов выросли на 23%.