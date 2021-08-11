Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области расширено количество инфекционных коек до 2475, из них уже занято 63%. Количество реанимационных коек увеличено до 190, они заполнены на 64%. В реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находится 161 пациент. Такую статистику озвучил на брифинге руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться. Ежедневно увеличивается число пациентов, обращающихся за стационарной медицинской помощью.

«Стационарную медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают на сегодня 25 медицинских организаций. Инфекционные койки расширены до 2475, из них занято 1560 или 63%, реанимационные койки увеличены до 190, занято 123? или 64%. В реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находится 161 пациент», - поделился Н. Сыздыков.

Как отметил выступающий, увеличилось и количество летальных случаев. На сегодня всего в регионе зарегистрировано 166 смертей от КВИ.

На стационарном лечении сейчас находятся 1560 больных, 3762 - на амбулаторном лечении. Из общего количества случаев выявлено при самообращении 17936 (57%), среди контактных - 10324 (33%), в ходе профилактического скрининга - 3088 (10%).

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 1822 случая COVID-19, за предыдущую - 1803 случая, отмечается рост на 19 случаев.

Н. Сыздыков отметил также, что заболевание КВИ значительно помолодело. Порядка 40% всех находящихся в тяжелом состоянии – это лица до 50 лет. Есть случаи заболевания и среди детей, но, к счастью, на сегодня здесь отмечается снижение. Из 15 коек инфекционного стационара областной больницы на сегодня заняты только шесть. Однако амбулаторно в регионе все так же продолжается лечение детей.

«За сутки в Акмолинской области зарегистрировано 265 случаев КВИ, но, по мнению специалистов, учитывая все обращения в поликлиники и скорую помощь, на самом деле случаев заражения больше – в два, три, а, может, и пять раз. Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится», - резюмировал главный врач региона.