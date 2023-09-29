Снижения тарифа на водоснабжение добились прокуроры Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В городе Актобе субъектом естественной монополии АО «Aqtobe su-energy group» при утверждении инвестиционной программы на 2023 год, включено мероприятие по капитальному ремонту водопроводных сетей района Сазда, на сумму свыше 160 млн тенге.

Однако прокуратурой Актюбинской области установлено, что АО «Aqtobe su-energy group» инвестиционную программу по ремонту водопроводных сетей не исполнил.

В результате принятых мер прокурорского надзора тариф на водоснабжение снижен на 4,6%, то есть с 93,5 до 89,2 тенге за куб. м. Тем самым прокуратурой области защищены права свыше 152 тысяч потребителей города Актобе.