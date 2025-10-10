Снижения тарифа на вывоз мусора добилась прокуратура в Акмолинской области

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в Аршалынском районе были защищены права 6,6 тысячи потребителей.

- Прокуратура Аршалынского района добилась снижения тарифа на вывоз твердых бытовых отходов. В ходе проведенного анализа установлено, что в утвержденном тарифе по вывозу мусора была неправильно применена методика расчета, - сообщили в ведомстве.

По акту надзора прокуратуры района тариф снижен на 730 тенге - с 2040 до 1310 тенге. Теперь 6,6 тыс. потребителей Аршалынского района будут платить за вывоз мусора меньше.

