3 Июня 2022 15:41

Снижение запасов нефти в США повлияло на рост ее стоимости

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей, опустившись до 414,73 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на turan.az.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли в ходе торгов во вторник из-за сообщений о том, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Между тем, в четверг на заседании ОПЕК+ участники приняли решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч.

При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

Аналитики считают, что сейчас согласован план на июль и август. Никакого четкого плана добычи относительно сентября сейчас нет. Скорее всего, картель и примкнувшие к нему страны намерены пересматривать и корректировать планы, исходя из положения дел в моменте. В случае значительного сокращения экспорта российской нефти страны ОПЕК+ будут корректировать квоты в сторону увеличения.

Цены на нефть выросли в ходе торгов в четверг на данных о падении запасов топлива в Соединенных Штатах. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:25 подорожали на 0,89 - до 117,52 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,86 - до 116,49 долларов за баррель.