Снижение заболеваемости туберкулезом отмечают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году туберкулез выявили у 183 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, заболеваемость туберкулезом снижается последние пять лет. По итогам 2021-го года снизилась еще на 16%. В 2020-м году туберкулез обнаружили у 219 жителей региона. Болеют в основном взрослые североказахстанцы, случаи среди детей единичные.

«Туберкулез может поражать практически все ткани организма. Но наиболее частой локализацией воспалительного процесса являются органы дыхания. За 2021-й год в области в структуре заболеваемости туберкулезом на долю туберкулеза органов дыхания приходится 93», - сообщили в пресс-службе.

Основной источник заражения – больной человек. Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно-капельным путем. При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом в воздух попадают мельчайшие капельки мокроты и слюны, в которых находится огромное количество микобактерий.

«Туберкулезом болеют люди разного возраста и пола. Микобактерия туберкулеза не различает социального статуса. Впервые проникшие в организм микобактерии туберкулеза распространяются в организме человека, но не обязательно вызывают заболевание. Многие из них погибают, но некоторые могут сохранить жизнеспособность. Человеческий организм их как бы приручает и они годами находиться в организме до поры до времени, не причиняя ему вреда. Большую роль играют неблагоприятные факторы – плохие жилищные условия, неполноценное питание, стрессы, недосыпания, снижение сопротивляемости организма вследствие перенесенных других болезней, низкая санитарная культура населения ослабляют организм человека и увеличивают вероятность заболевания. Очень подвержены заболеванию туберкулезом те, кто злоупотребляет курением и алкоголем», - добавили в ведомстве.

В профилактике заболевания детей большую роль играет вакцинация против туберкулеза, выявление зараженных детей методом туберкулиновых проб их изоляция из очагов туберкулеза и оздоровление. Не менее важно укрепление здоровья методами закаливания и физической культуры, излечение заболеваний снижающих иммунитет.