Снижение заболеваемости туберкулезом отмечают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние десять лет в Нур-Султане заболеваемость туберкулезом и смертность от туберкулеза, рассчитываемые на 100 тысяч населения, снижена в 5 раз. Об этом сообщила исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня можно говорить о серьезных результатах по реализации противотуберкулезной программы, которые отразились в улучшении эпидемиологической ситуации в Нур-Султане. За последние десять лет в Нур-Султане заболеваемость туберкулезом и смертность от туберкулеза, рассчитываемые на 100 тысяч населения, снижена в 5 раз. Если в 2010 году за год было зарегистрировано 765 впервые выявленных случаев туберкулеза, в 2020 году эта же цифра снизилась до 393», - сообщила Алия Рустемова.

По ее словам, успехи противотуберкулезной службы, связаны с системной деятельностью, как медицинских организаций города, так и многих ведомств и структур города.

В настоящее время в столице для проведения профилактического флюорографического обследования населения города в подведомственных организациях ПМСП имеются 16 стационарных установок и четыре передвижные флюорографические установки.

«Для обеспечения проведения обследования пациентов с подозрением на туберкулез с помощью высокочувствительных генно-молекулярных методов диагностики туберкулеза в городе Нур-Султане имеется четыре аппарата: три в организациях ПМСП и один в городском центре фтизиопульмонологии. Данное исследование позволяет в течение двух-трех часов определить наличие возбудителя, также выявить наличие лекарственной чувствительности», - отметила исполняющий обязанности руководителя общественного здравоохранения.

В ходе онлайн брифинга спикер также рассказала об оказываемой социальной поддержке больных туберкулезом, получающим лечение на амбулаторном этапе. Ранее, по ее словам, помощь оказывалась в виде выделения продуктовых наборов и проездных карточек, а со второго полугодия 2019 года - в виде ежемесячных денежных выплат в размере 10 МРП.