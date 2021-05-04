Снижение заболеваемости коронавирусом отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение заболеваемости коронавирусом на 2% отмечается за прошедшую неделю в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели», - сообщил министр здравоохранения РК во время заседания Правительства.

Ранее министр сообщил, что, согласно эпидситуации, в зоне высокого риска находятся 9 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области.

По данным Минздрава, в Казахстане на 4 мая зарегистрировано 330 071 больной с положительным результатом на COVID-19 и 52 093 случая - КВИ минус.