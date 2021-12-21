Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 27 ноября регион находится в «желтой зоне», и эпидемиологи отмечают снижение ежедневной регистрации заболеваемости КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области по состоянию на 21 декабря зарегистрировано 56 997 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения, в том числе 47 308 с симптомами и 9 689 без симптомов. 31 560 случаев, или 55,4% заболеваемости, приходится на город Павлодар», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

С 27 ноября регион находится в «желтой зоне», и эпидемиологи отмечают снижение ежедневной регистрации заболеваемости КВИ. На сегодня в «красной зоне» находятся районы Аккулы и Иртышский, в «желтой» – Павлодар и Экибастуз, районы Успенский, Баянаульский и Щербактинский, а в «зеленой зоне» – город Аксу, районы Актогайский, Павлодарский, Железинский, Майский и Теренколь.

«За прошедшие сутки в области зарегистрированы 44 случая COVID-19, в том числе в Павлодаре - 28, Экибастузе – 11», - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне эпидемиологи сообщали, что в Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 3765 жителей.