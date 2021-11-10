+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 3 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдают в Казахстане

10 Ноября 2021 09:55
Поделиться:
Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние два месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 3,4 раза, а летальность - в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько казахстанцев привились от коронавируса
Ревакцинация населения: обеспечить готовность прививочных пунктов поручил Аскар Мамин Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября Где будут прививать школьников, рассказал Алексей Цой

Как отмечает Алексей Цой, согласно мировому рейтингу из 222 стран Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте, по показателю летальности - на 101 месте.

«На сегодня обеспечен доступ к тестированию населения. Лабораторная мощность составляет более 126 тыс. исследований в сутки за счет увеличения количества лабораторий до 165, ежедневно проводится до 60 тысяч исследований. По количеству проведенных тестов на КВИ Казахстан занимает 47 место из 222 стран мира», - сказал министр здравоохранения.

На сегодняшний день в «красной» зоне остаются три региона (Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области). Четыре региона – в «желтой» зоне (Карагандинская области, Акмолинская, города Алматы и Нур-Султан). 10 регионов находится в «зеленой» зоне.

«Репродуктивное число составляет – 0,90. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,4 раза, а летальность - в 4 раза. По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 30%, реанимационных - с 45 до 26%. В резерве имеется более 30 тысяч коек», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Напомним, ревакцинация населения стартует в Казахстане с 22 ноября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Алексей Цой  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Сколько казахстанцев привились от коронавируса
Ревакцинация населения: обеспечить готовность прививочных пунктов поручил Аскар Мамин
Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября
Где будут прививать школьников, рассказал Алексей Цой
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
3 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
4 Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
5 Среднюю заработную плату посчитали в СКО
6 Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
Читайте также
Первую партию вакцины Pfizer планируют поставить до 15 ноября - Алексей Цой
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив