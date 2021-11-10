Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние два месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 3,4 раза, а летальность - в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Алексей Цой, согласно мировому рейтингу из 222 стран Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте, по показателю летальности - на 101 месте.

«На сегодня обеспечен доступ к тестированию населения. Лабораторная мощность составляет более 126 тыс. исследований в сутки за счет увеличения количества лабораторий до 165, ежедневно проводится до 60 тысяч исследований. По количеству проведенных тестов на КВИ Казахстан занимает 47 место из 222 стран мира», - сказал министр здравоохранения.

На сегодняшний день в «красной» зоне остаются три региона (Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области). Четыре региона – в «желтой» зоне (Карагандинская области, Акмолинская, города Алматы и Нур-Султан). 10 регионов находится в «зеленой» зоне.

«Репродуктивное число составляет – 0,90. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,4 раза, а летальность - в 4 раза. По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 30%, реанимационных - с 45 до 26%. В резерве имеется более 30 тысяч коек», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Напомним, ревакцинация населения стартует в Казахстане с 22 ноября.