Снижение заболеваемости гриппом отмечается в Казахстане - Минздрав

10 Января 2023, 16:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством здравоохранения РК отмечается постепенное снижение заболеваемости гриппом. Об этом заявила глава ведомства Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие говорят, что тяжело переносят простудные заболевания. Некоторые связывают это с вакцинацией против коронавируса, что вакцина «съедает» иммунитет, поэтому грипп тяжело протекает. Изучалось ли вашим ведомством: почему жители тяжело переносят грипп? Что вы скажете об этом?» - спросил представитель СМИ.

Министр здравоохранения пояснила, что во всем мире отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«За два года пандемии и карантинных мер многие соблюдали все меры предосторожности, поэтому заболеваемость вирусными инфекциями и простудными заболеваниями была низкой. В этом году из-за снижения случаев коронавируса, в связи с тем, что КВИ стал протекать в более легкой форме, отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тяжелое течение связано с тем, что люди два года подряд не болели, снизился иммунитет к этим вирусам, и грипп тяжело протекал. Что касается того, что это как-то связано с вакцинацией против коронавируса, с научной и медицинской точки зрения это неверное утверждение. Мы с рождения получаем 21 вид прививки от различных инфекций. В результате чего вырабатывается специфический иммунитет против инфекций. Любую информацию нужно проверять с точки зрения науки и медицины», - пояснила журналистам министр здравоохранения РК.

Ажар Гиният отметила, что еженедельно эпидемиологическая ситуация наблюдается ведомством.

«Согласно мониторингу идет постепенное снижение заболеваемости гриппом. Мы это видим по снижению вызовов скорой помощи, поступлению людей в больницы и заболеванию детей в детских садах и школах», - добавила министр.