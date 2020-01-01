Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в текущем эпидемическом сезоне характеризуется как стабильная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook-страницу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области.

По данным ведомства, в Акмолинской области зарегистрирован 3 531 случай ОРВИ. Показатель на 100 тысяч населения составил 484,8. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение заболеваемости в 1,6 раза.

Основную долю заболевших составляют дети до 14 лет. Зарегистрировано 2 409 случаев - показатель на 100 тысяч населения составил 68,22.

«Для определения циркулирующих типов вируса гриппа среди населения проводится забор биоматериала от больных в вирусологическую лабораторию. По результатам лабораторных исследований зарегистрировано 10 случаев гриппа типа В, в том числе среди беременных - 2, среди детей до 14 – 2», - сообщили в департаменте.

По области за 50-ую неделю в сравнении с 49-ой неделей 2019 года превышен показатель заболеваемости ОРВИ в 3,5 раза. В этой связи главный государственный санитарный врач Акмолинской области вынес постановление «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий» в целях недопущения массовых заболеваний ОРВИ и гриппом среди населения области.

«Специфическим методом профилактики гриппа является вакцинация. В этой связи в текущем году привито 76 005 лиц, то есть 10,4% от общего числа населения, проживающего на территории области.

Кроме того, вместе с вакцинацией могут проводиться меры профилактики, направленные на укрепление собственных защитных сил организма, для чего применяются иммунокоррегирующие препараты, противовирусные мази (оксалиновая, «Антивир» и другие), поливитамины.

Чтобы предотвратить заболевание ОРВИ и гриппом следует избегать контакта с больными, надевать маску, мыть руки с мылом или обрабатывать антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы), использовать одноразовые носовые платки, избегать места скопления людей (зрелищные и спортивные мероприятия, собрания, встречи и другие), регулярно проветривать помещение, часто гулять на свежем воздухе.

При проявлении первых признаков респираторных заболеваний необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как самолечение может привести к серьёзным осложнениям», - призвали в ДККБТУ.