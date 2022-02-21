Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 11 человек. Из них семь случаев подтверждено в городе Атырау, три - на Тенгизском месторождении, один - в Жылыойском районе.

У трех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у восьми человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 121 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 509 человек, в областной больнице №2 - четыре, в модульной больнице - 49, в районных инфекционных стационарах - 12 пациентов.

В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.