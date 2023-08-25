Снижение забастовок и укрепление социальной стабильности: Итоги работы омбудсмена в АО «Самрук-Казына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В АО «Самрук-Қазына» прошло заседание Общественного Совета под председательством Болата Жамишева. Главной темой обсуждения стали деятельность Омбудсмена Фонда и достижения в области социальной стабильности за первое полугодие текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На заседании Серикбай Трумов поделился промежуточными результатами своей работы. В своем выступлении он объяснил суть института корпоративных омбудсменов, а также представил результаты сотрудничества с коллегами в компаниях, входящих в портфель Фонда.

На данный момент в группу компаний входят девять организаций: АО «Самрук-Энерго», АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», АО «НК»КазМунайГаз», АО «Казатомпром», АО «KEGOC», и АО «НК «Қазақстан темір жолы». С момента назначения Серикбая Трумова Омбудсменом в АО «Самрук-Қазына» в марте этого года, была инициирована создание консультативно-совещательного органа - Совета омбудсменов, который уже провел несколько рабочих встреч.

Спикер отметил, что совместно с Центром социального взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК) были организованы горячая линия и колл-центр под названием «Нысана». Это позволило обработать более 9 тысяч обращений работников, из которых 811 признаны релевантными и были рассмотрены соответствующим образом.

«Колл-центр нашей компании работает круглосуточно, доступен для обработки всех запросов и жалоб. Мы тщательно изучаем каждую ситуацию и сотрудничаем с опытными специалистами для надлежащего контроля деятельности наших клиентов. При необходимости мы также предоставляем посреднические услуги. Большинство наших омбудсменов обладают сертификатами по медиации, что дает им возможность проводить медиаторскую работу непосредственно. Вы наверняка знаете, что омбудсмен не в состоянии решить все проблемы самостоятельно. У них тоже есть свои ограничения. Для примера, в самых крупных компаниях нашей страны, таких как НК «Қазақстан темір жолы», где трудятся 120 тысяч человек, или «КазМунайГаз», где работает 80 тысяч сотрудников, а омбудсмен один. Иногда у него не хватает времени и ресурсов, чтобы полностью рассмотреть все жалобы, поступающие от одного человека», - сказал Серикбай Трумов.

За первые семь месяцев текущего года количество забастовок почти в пять раз уменьшилось, а количество потенциальных зон риска уменьшилось вдвое. Об этом сообщил управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда в АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Он подчеркнул, что из 12 случаев забастовок 9 произошли в подрядных компаниях, в то время как всего лишь 3 случая были зарегистрированы в дочерних зависимых организациях. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 57 забастовок и выявлено 68 потенциальных зон риска, это заметное улучшение.

По словам спикера, благодаря своевременному информированию портфельных компаний удалось избежать множества потенциальных рисков.

«Мы пересмотрели методологию определения уровня социальной стабильности группы компаний фонда. С начала текущего года исследования проводятся на годовой основе. В новой методологии учтены вопросы, которые позволяют выявить проблемные моменты до того, как они приведут к конфликтам. В результате этого пересмотра, по данным Системы раннего предупреждения (SRS) и за итоги 2022 года, количество тревожных зон сократилось с 68 до 29. Также, по сравнению с предыдущим годом, количество забастовок в группе компаний снизилось значительно. Если за первые 7 месяцев 2022 года было зафиксировано 57 случаев забастовок, то за аналогичный период текущего года зарегистрировано всего 12 забастовок», - сказал Гибрат Ауганов.

Он также отметил, что теперь проведение исследований в группе компаний осуществляется два раза в год. Кроме того, в новой методологии учтены аспекты, которые помогают выявить проблемные моменты до того, как они приведут к конфликтам. Это предоставляет возможность предупреждать социальные потрясения, а не реагировать на их последствия.

По результатам заседания, участники получили ряд рекомендаций от Общественного Совета Фонда и приняли решения о дальнейших шагах в направлении увеличения уровня социальной стабильности и укрепления принципов социального партнерства в группе компаний АО «Самрук-Қазына».

«Давайте рассмотрим все предложения, которые были представлены сегодня. Ни одно из них не останется без внимания. Это касается как рекомендаций относительно требований к подрядным организациям, так и вопросов о коллективных договорах. Мы занесем всё это в протокол и еще раз обсудим», - подытожил заседание глава Общественного Совета Болат Жамишев.