КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Снижение вызовов скорой помощи отмечается в Акмолинской области. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, если за неделю – с 25 февраля по 3 марта - в регионе было зарегистрировано 4469 вызовов скорой помощи, то уже с 4 по 10 марта - 4411 вызовов. Отмечается снижение на 0,7%.

«Отмечается снижение вызовов по случаю пневмонии на 27,7% - с 36 за прошлую неделю до 26. Количество вызовов по причине КВИ снизилось на 1,6 % - с 60 до 59, из них госпитализированы только 12 человек (20,3%)», - поделился Н. Сыздыков.

По Кокшетау отмечается снижение вызовов скорой с 1572 до 1542 - на 1,9 %. При этом вызывать бригаду по причине КВИ кокшетауцы стали реже на 17,6% - идет снижение с 17 до 14. Госпитализированы с диагнозом Covid-19 за это время были лишь трое жителей областного центра (21,4 %).

Вместе с тем, по словам руководителя облздрава, в регионе идет увеличение вызовов по случаю ОРВИ - с 309 за прошлую неделю до 332, то есть на 7,4%.

«Ситуация по коронавирусной инфекции в области остается благоприятной, за минувшие сутки зарегистрировано лишь два случая заболевания Covid-19. В стационарах региона продолжают получать лечение от КВИ 40 пациентов», - добавил Н. Сыздыков.