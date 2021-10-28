Снижение выбросов парниковых газов: какие задачи ставят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Айнур Копбаева пояснила, как в стране намерены добиваться сокращения выбросов парниковых газов и что делает для этого ведомство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Казахстана активно ведет политику по борьбе с изменением климата в нашей стране. Мы знаем, что вопросы изменения климата не имеют границ. Глобальный вопрос по сокращению выбросов парниковых газов для удержания глобальной температурной цели очень важен для того, чтобы мы не пришли к тем страшным ожиданиям, о которых говорят международные группы экспертов по изменению климата. Мы разрабатываем и вносим изменение в экологическое законодательство, также в другие законодательства, связанные с Водным, Земельным кодексом, чтобы лучше адаптироваться к изменению климата. На сегодня, осознавая ответственность по сокращению выбросов парниковых газов для достижения цели Парижского соглашения, Казахстан разрабатывает проекты документов», - рассказала Айнур Копбаева корреспонденту агентства.

Отмечая проект доктрины достижения углеродной нейтральности, спикер пояснила, что документ подразумевает глобальный переход и трансформацию в экономике в целях декарбонизации. В свою очередь углеродная нейтральность направлена на сокращение выбросов парниковых газов.

«В рамках рабочей группы по введению углеродного налога будем рассматривать вопросы ужесточения системы торговли выбросами, также возможности введения углеродного налога. Мы видим, как мир меняется и как политики стран выстраивают экономические отношения. Такие меры позволят нашим компаниям быть более конкурентоспособными, нивелировать риски, связанные с уплатой углеродных налогов в перспективе. Это показывает необходимость большой трансформации топливно-энергетического комплекса в области снижения углеродоемких секторов экономики, развития ВИЭ», - считает А. Копбаева.

Как отметила заместитель директора департамента климатической политики и «зеленых» технологий Минэкологии, реализация задач может быть сложным шагом для Казахстана, так как наша страна богата традиционными энергетическими запасами и ресурсами.

«Вместе с этим, учитывая мировые тренды, мы должны внедрять и менять текущую ситуацию с тем, чтобы мы могли улучшать развитие секторов с низким уровнем парниковых газов. Важную роль, конечно, будет играть развитие возобновляемых источников энергии», - заключила Айнур Копбаева.