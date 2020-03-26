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Снижение ВВП из-за коронавируса прогнозируют в Нидерландах

Автор:  
Тимур Дюсекеев
26 Марта 2020, 22:47
Снижение ВВП из-за коронавируса прогнозируют в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Экономика Нидерландов может серьезней пострадать из-за пандемии коронавируса COVID-19, чем в период мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Такие оценки приводит в своем исследовании голландское Бюро анализа экономической политики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Эта исследовательская организация, которая является частью Министерства экономики и климатической политики Нидерландов, изложила четыре возможных сценария влияния коронавируса, худший из которых прогнозирует сокращение экономического роста страны на 7,7 процента в этом году.

«Все сценарии приводят к рецессии, при которой ВВП в 2020 году снизится на 1,2% - 7,7%», - говорится в исследовании Бюро анализа экономической политики, опубликованном в четверг.

При самом «мягком» сценарии, то есть, если текущие строгие меры не будут длиться дольше трех месяцев, а производственные мощности будут частично поддерживаться, экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года и снова начнет расти в 2021 году.

В то же время, если карантинные меры останутся в силе в течение всего года, исследователи прогнозируют серьезную рецессию, которая также станет причиной снижения ВВП Нидерландов на 2,7 процента в 2021 году.

«По трем из четырех сценариев экономический спад будет более сильным, чем во время кризиса 2008-2009 гг.», - отмечают эксперты Бюро анализа экономической политики Нидерландов.


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