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Снижение всех показателей аварийности на дорогах фиксируют в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Мая 2023, 15:46
Снижение всех показателей аварийности на дорогах фиксируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество ДТП снизилось на 11%, число погибших граждан в результате ДТП – на 7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек, на минувшей неделе в Astana Hub прошел форум «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности».

В нем приняли участие заместители министра внутренних дел Игорь Лепеха и Сакен Сарсенов, представители МЦРИАП, руководство служб административной полиции и информатизации МВД, а также организаций и предприятий транспортной отрасли, IT- компаний и авторы технических IT-проектов.

Как отметил на открытии форума заместитель министра внутренних дел по службе Игорь Лепеха, обеспечение безопасности дорожного движения и эффективная его организация – обязательное условие благополучия казахстанцев, комфортности и безопасности их жизни.

«Вопросы дорожной безопасности очень актуальны и находятся под пристальным вниманием общественности. Очень важно использовать цифровые технологии в повышении культуры вождения и выявлению нарушений на дорогах», - сказал Игорь Лепеха.

Принятые меры по использованию современных цифровых решений, автоматических стационарных и мобильных камер позволили снизить уровень смертности на дорогах.

В текущем году наблюдается стабильное снижение всех показателей аварийности, ДТП - на 11%, погибших в них граждан - на 7% и травмированных - на 16%. Число погибших пешеходов снизилось на 24%.

Представители МВД рассказали участникам об IT-решениях в сфере дорожной безопасности, в частности использовании автоматических камер фиксации правонарушений, встроенных радарах в патрульных автомобилях, использовании планшетов для составления протоколов, автоматизация адмпроизводства, прикладных программных инструментов для надзора за дорожным движением.

Рассмотрено использование цифровых технологий для управления силами и средствами органов внутренних дел, в том числе проекты ведомства «цифровой полицейский», «смарт-видеожетоны», а также новая программа «Центра оперативного управления» МВД.

В завершении заместитель министра внутренних дел по цифровизации Сакен Сарсенов подчеркнул, что для полиции важным преимуществом цифровизации является оперативность при пресечении, выявлении и раскрытии преступлений. Обеспечивается открытость и доступность деятельности органов внутренних дел.


ДТП   Транспорт   МВД РК   Дороги  
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