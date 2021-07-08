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Снижение времени ожидания отмечают в едином контакт-центре

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Июля 2021, 16:30
Снижение времени ожидания отмечают в едином контакт-центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин рассказал о работе единого контакт-центра 1414, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важными вопросом при внедрении онлайн услуг - является обеспечение эффективной службы поддержки клиентов. С 1 апреля текущего года единый контакт-центр 1414 передан в ведение Госкорпорации. Реализованы ряд мер по повышению качества обслуживания контакт центра 1414: открыты новые площадки ЕКЦ в городах Петропавловск, Кокшетау, Кызылорда, Костанай; ведется постоянный мониторинг качества обслуживания клиентов; реализована консультация чат-ботами в телеграмм», - сообщил на брифинге в СЦК Суйениш Абдильдин.

По словам первого заместителя председателя, планируется реализация функционала по распознаванию клиентов, для оказания персональных услуг.

«Мы будем вести карточку клиента, видеть всю историю обращений и встречать клиентов по имени. Стоит отметить положительную динамику по улучшению качества в ЕКЦ. Так: процент дозвона вырос с 69% до 92%; время ожидания снизилось с более чем 5 минут до 48 секунд. До конца текущего года планируется повысить процент дозвона до 95%, и сократить время ожидания до 30 секунд», - сообщил С. Абдильдин.


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