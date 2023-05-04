Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мире активно ищут решение проблемы с помощью менее вредных альтернатив и добиваются успеха, но Казахстан все еще делает ставку на запретительные меры, передает МИА «Казинформ».

Бишкек на два дня стал площадкой обмена международным опытом по предупреждению неинфекционных заболеваний , связанных с неправильным образом жизни. В ходе 12-й глобальной конференции по городскому здравоохранению City Health представители медицинских и научных кругов 15 стран обсудили новые вызовы и передовой мировой опыт снижения ключевых факторов риска, подрывающих здоровье и приводящих к преждевременной смертности населения.

У каждого государства свои болевые точки. Так, в Узбекистане озабочены ростом курения: только с 2014 по 2019 год потребление табака возросло с 13 до 16,5 процента. Другая общая для всех стран региона проблема – увлечение молодёжи сладкими газированными напитками и в целом вредными продуктами питания. Так, в Казахстане употребляют соль в 4 раза больше рекомендованной нормы.

Было отмечено, что в борьбе с ростом неинфекционных заболеваний главное – это возможность выбора менее вредной альтернативы. Именно по такому пути, например, пошла Великобритания, являющаяся одной передовых стран мира в борьбе с табакокурением. Как отметил на конференции эксперт в сфере наркотической и алкогольной политики Public Health England Дэвид Макинтош, в этом году британские власти запустили масштабную программу по переходу курильщиков от сигарет к вейпу и бездымному нагреваемому табаку.

«При использовании электронных сигарет табак не сжигается, а значит, не образуются токсические химические вещества. Отсутствие ядовитого табачного дыма – самое большое преимущество вейпинга», – объяснил британский эксперт.

Что касается самой британской программы, то она выглядит революционно и представляет собой пакет мер, направленных на снижение уровня курения ниже 5% к 2030 году. Он включает поощрение людей отказываться от сигарет в пользу менее вредных продуктов без горения, борьбу с незаконной продажей вейпов лицам моложе 18 лет, ваучеры для беременных курящих женщин и другие. В частности, каждому пятому курильщику в стране, а это порядка 1 миллиона человек, будут предложены бесплатные вейпы, чтобы они отказались от сигарет.

Представляя программу, министр здравоохранения Англии Нил О'Брайен заявил, что «в идеальном мире» люди не курили бы табак и не пользовались электронными сигаретами, но в нашем реальном мире вейпинг «существенно менее вреден, чем курение».

«Отказ от никотина должен быть постепенным, и здесь необходимо применять методы, которые снизят факторы риска. Ведь основной вред курильщик получает не от никотина, а от смол и других токсичных продуктов горения, которые образуются в процессе выкуривания сигареты. Можно перейти на альтернативные бездымные способы потребления никотина, включая системы нагревания табака или вейпы, в которых нет процесса горения», – отметил в своём выступлении на конференции директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), врач Александр Розанов.

Примечательно, что в Кыргызстане власти предпочли именно такой подход, взяв за основу принцип снижения вреда. Это подтвердила председатель Центрального комитета по здравоохранению Жогорку Кенеша – парламента Кыргызской Республики Винера Раимбачаева.

«На сегодня снижение вреда – очень актуальная тема в вопросе формирования более здорового образа жизни. Я сама медик, и для нас очень важно, чтобы наши дети были здоровы, ведь это наше будущее. Вопрос здесь состоит о том, насколько здоровую нацию мы получим в будущем. Нужны огромные усилия, чтобы сформировать тренд на здоровый образ жизни, и именно Концепция снижения вреда создаёт здесь наиболее эффективный инструментарий», – отметила она.

. В Казахстане пока не придерживаются принципов снижения вреда. В Минздраве РК продолжают обсуждать вариант полного запрета на продажу в стране всей категории вейпов (включая и одноразовые поды, и традиционные и электронные сигареты). В России недавно запретили продавать вейпы лицам младше 18 лет, исходя из того, что именно школьники подвержены вредным привычкам. В то же время, среди взрослых курильщиков как в Кыргызстане, так и в России стремятся продвигать принципы замещения наиболее вредных сигарет теми же вейпами. Такой же подход используется и по пищевым продуктам (продвигается снижение содержания сахара), и по алкоголю (предпочтение менее крепких напитков).

В ходе конференции было отмечено, что и Казахстану, и многим другим странам сегодня имеет смысл присмотреться к передовым принципам продвижения здорового образа жизни, применяемым в мире, ключевым среди которых является именно снижение вреда.