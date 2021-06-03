Снижение уровня Каспия достигло критической отметки – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев сообщил о критическом понижении уровня Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельного внимания требует Каспийское море. Начиная с 2006 г., уровень моря имеет тенденцию к снижению. К 2020 г. уровень моря понизился более чем на 1 метр и достиг отметки – 28,23 метров по Балтийской системе координат», - сказал Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

По его словам, снижение уровня моря достигло отметки минус 28,5 метров, что, судя по истории Каспийского моря, является критической для его экосистемы.

«Данная ситуация способствовала изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в казахстанском секторе», - заключил министр.

Ранее М. Мирзагалиев сообщил о повышении среднегодовой температуры в стране.

Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан зачитал обращение Главы государства.

Исполнительный директор Ассоциации «ECOJER» Куаныш Балтабаев рассказал об основных аспектах Экологического кодекса.