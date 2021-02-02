Снижение учебной нагрузки в школах рассмотрят в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о снижении учебной нагрузки в школах рассмотрят в Министерстве образования и науки РК. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем образовании будет рассмотрен вопрос о снижении учебной нагрузки. Особое внимание будет уделено таким приоритетным предметам, как математика, языки, информатика. Также для разработки и внедрения единых школьных учебников по истории Казахстана и всемирной истории будут внесены изменения и дополнения в соответствующие НПА», - сказал в ходе заседания Правительства министр образования и науки.

По словам Асхата Аймагамбетова, актуальными все еще остаются инфраструктурные вопросы для ликвидации аварийных и трехсменных школ.

«В этом году планируется введение 200 школ. Для этого будут использованы такие механизмы, как применение ГЧП, строительство школ из модульных конструкций, развитие сети частных школ, и целевое строительство из госбюджета. До 10 февраля совместно с акиматами будет разработана Дорожная карта по строительству 800 школ в разрезе регионов», - отметил А. Аймагамбетов.