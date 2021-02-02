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    11:24, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Снижение учебной нагрузки в школах рассмотрят в Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о снижении учебной нагрузки в школах рассмотрят в Министерстве образования и науки РК. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднем образовании будет рассмотрен вопрос о снижении учебной нагрузки. Особое внимание будет уделено таким приоритетным предметам, как математика, языки, информатика. Также для разработки и внедрения единых школьных учебников по истории Казахстана и всемирной истории будут внесены изменения и дополнения в соответствующие НПА», - сказал в ходе заседания Правительства министр образования и науки.

    По словам Асхата Аймагамбетова, актуальными все еще остаются инфраструктурные вопросы для ликвидации аварийных и трехсменных школ.

    «В этом году планируется введение 200 школ. Для этого будут использованы такие механизмы, как применение ГЧП, строительство школ из модульных конструкций, развитие сети частных школ, и целевое строительство из госбюджета. До 10 февраля совместно с акиматами будет разработана Дорожная карта по строительству 800 школ в разрезе регионов», - отметил А. Аймагамбетов.


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