Снижение темпов вакцинации наблюдается в отдельных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил приоритетные для вакцинации группы населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В приоритетном порядке вакцинации подлежат подростки старше 12 лет, беременные и женщины в периоде лактации, которые наиболее подвержены повышенному риску тяжелых заболеваний от КВИ. Разработаны соответствующие Методические рекомендации по вакцинации данной категории лиц, проводится обучение медицинских работников, обеспечивается готовность медицинских организации для проведения вакцинации, дополнительно закупаются холодильники для соблюдения холодовой цепи», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, проведение вакцинации указанных контингентов основано на опыте других стран (США, Германии, Великобритании, Израиле и Бельгии, Индия, ОАЭ), в которых проводится вакцинация детей старше 12 лет, беременных и кормящих матерей.

«С учетом ограниченного производства вакцин в мире производители взаимодействуют только с правительствами стран. В связи с этим, у частных медицинских организаций отсутствует возможность самостоятельного приобретения вакцин напрямую у производителей для проведения вакцинации против КВИ на платной основе. Вопросы обеспечения доступа населения к вакцинам и вакцинации против КВИ еженедельно рассматриваются на заседаниях Правительства и Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан», - отметил зампремьера.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации по КВИ, наблюдается снижение темпов вакцинации в отдельных регионах. В этой связи, на заседании Правительства от 26 октября текущего года поручено акимам взять на личный контроль и обеспечить требуемый охват вакцинацией. Усилена информационно-разъяснительная работа с населением о важности вакцинации. Вопросы вакцинации находятся на особом контроле Правительства», - заключил Ералы Тугжанов.