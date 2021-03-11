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    10:21, 11 Март 2021 | GMT +6

    Снижение тарифов на ЖКХ помогло замедлить инфляцию платных услуг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Динамика непродовольственной и сервисной компонент инфляции остается относительно стабильной на фоне слабого потребительского спроса. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,3% до 5,2%, инфляция платных услуг - с 4,1% до 3,9% за счет снижения тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных регулируемых услуг. Рост цен на услуги личного обслуживания и отдыха продолжается», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, инфляционные ожидания населения в феврале т.г. не изменились, при этом оставаясь неустойчивыми и чувствительными к дисбалансам на отдельных рынках продуктов питания.

    «Количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,7%. Среди респондентов сохраняется высокий уровень неопределенности – более трети опрошенных затруднились оценить свои ожидания», - заключил Е. Досаев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК ЖКХ Экономика
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