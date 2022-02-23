Снижение ставок на утильсбор значительно не повлияет на рынок новых машин - главный эксперт АКАБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт ОЮЛ «Ассоциация казахстанского автобизнеса» Гульжан Тельжанова высказала свое мнение касательно снижения ставок на утилизационный сбор, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что ранее АКАБ выражал свою позицию относительно данного вопроса, где они выступили за гармонизацию ставок на утильсбор в РК со ставками утильсбора в странах-участницах ЕАЭС.

По мнению главного эксперта АКАБ, снижение или повышение утилизационного сбора никак не повлияет на стоимость новых отечественных автомобилей.

«Утилизационный сбор отечественные производители платят наравне с импортерами, но сумма утилизационного сбора по правилам стимулирования возвращается производителю. Поэтому сумма утильсбора не включена в стоимость автомобилей казахстанского производства. Если говорить об импортируемых новых транспортных средствах официальными дилерами в Казахстан, то здесь хотелось бы отметить, что в сумме автомобиля, которая реализуется в Казахстане, помимо утилизационного платежа включены разные составляющие, такие как логистические расходы, разница курса валют, пошлины и т.д. В целом, спрос на новые автомобили на рынке Казахстана не уменьшится», - подытожила Г. Тельжанова.

Напомним, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр 23 февраля в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24» заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.