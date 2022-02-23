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Снижение ставок на утильсбор значительно не повлияет на рынок новых машин - главный эксперт АКАБ

23 Февраля 2022 19:54
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Снижение ставок на утильсбор значительно не повлияет на рынок новых машин - главный эксперт АКАБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт ОЮЛ «Ассоциация казахстанского автобизнеса» Гульжан Тельжанова высказала свое мнение касательно снижения ставок на утилизационный сбор, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Стоит отметить, что ранее АКАБ выражал свою позицию относительно данного вопроса, где они выступили за гармонизацию ставок на утильсбор в РК со ставками утильсбора в странах-участницах ЕАЭС.

По мнению главного эксперта АКАБ, снижение или повышение утилизационного сбора никак не повлияет на стоимость новых отечественных автомобилей.

«Утилизационный сбор отечественные производители платят наравне с импортерами, но сумма утилизационного сбора по правилам стимулирования возвращается производителю. Поэтому сумма утильсбора не включена в стоимость автомобилей казахстанского производства. Если говорить об импортируемых новых транспортных средствах официальными дилерами в Казахстан, то здесь хотелось бы отметить, что в сумме автомобиля, которая реализуется в Казахстане, помимо утилизационного платежа включены разные составляющие, такие как логистические расходы, разница курса валют, пошлины и т.д. В целом, спрос на новые автомобили на рынке Казахстана не уменьшится», - подытожила Г. Тельжанова.

Напомним, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр 23 февраля в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24» заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.


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#Экология   #Экономика   #Транспорт   #Утильсбор  
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Автор:

Гульзат Сахова

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