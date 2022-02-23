Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение на 50% размера утилизационного сбора на легковые автомобили иностранного производства положительно скажется на ценах автомобилей марки Subaru. Такое мнение высказал директор ТОО «SUBARU KAZAKHSTAN» Акылбек Анарбаев , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы слышали, что принято решение о снижении до 50 процентов установленного размера утилизационного сбора на автомобили иностранного производства. Мы оцениваем это как положительную тенденцию. Мы платили бы утилизационный сбор за импортируемые автомобили Subaru в среднем 1,5 млн тенге по прежним ставкам. Теперь при снижении ставки на 50 процентов мы платим утильсбор в размере 750 тысяч тенге. Это значит, что цены на наш Subaru будут снижаться на ту же сумму», - сказал Акылбек Анарбаев в беседе с корреспондентом агентства.

Директор товарищества уверен, что со дня официального вступления в силу новых размеров утилизационного сбора цены на автомобили компании будут снижаться.

«Пока не знаем, когда вступят в силу новые ставки утилизационного сбора. Ждем официальной информации. Как только новая акция вступит в силу, мы начнем платить сбор организации «Жасыл даму». Тогда цены на наши машины снизятся», - добавил Акылбек Анарбаев.

Некоторые эксперты утверждали, что хотя утилизационный сбор частично снижен, цены на транспорт не снизятся. Отмечалось, что средства, сэкономленные от прежней ставки утилизационного сбора, останутся в карманах дистрибьютеров как маржа. Партнер японского производителя сказал, что они не пойдут на такое.

«За нашей наценкой непосредственно следит сам завод. То есть мы не можем просто так поставить маржу, которая взбрела нам в голову. Народ должен это понимать. Производитель в Японии отслеживает цены по всему миру. Например, одна маржа в Казахстане не позволяет России иметь отдельную маржу. Процент маржи должен быть одинаковым по всей стране», - пояснил директор ТОО «SUBARU KAZAKHSTAN».