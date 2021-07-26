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Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане

26 Июля 2021 12:23
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Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане по итогам первого полугодия 2021 года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк.

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За первое полугодие текущего года сотрудниками полиции было вынесено свыше 47 тысяч защитных предписаний (2020 год – 43 785).

Еще почти 6 тысяч особых требований к поведению правонарушителей установлены судами (2020 год – 4766).

С прошлого года по поручению Главы государства была ужесточена ответственность за бытовое насилие.

В частности статья 110 Уголовного кодекса «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее; за совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии, несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет; за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73 КоАП) без применения физического насилия срок ареста увеличен с 3 до 5 суток.

Ужесточены требования к процедуре примирения сторон. Если ранее примириться можно было на любой стадии адмпроизводства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации.

«В результате принятых мер по итогам 6 месяцев текущего года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8% (с 502 до 462).

В структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений не является высокой и составляет всего 0,7% из 82,5 тысяч», - уточнил Алексей Милюк.

Однако, по его словам, специфика бытового насилия выражается в ее скрытном латентном характере. Не каждый хочет выносить «сор из избы», идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана.

«Такие преступления зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем. К примеру, половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 80% задержанных семейных «дебоширов» не имеют постоянного места работы», - пояснил Алексей Милюк.

Ранее сообщалось, что полицейские Казахстана за неделю раскрыли 12 убийств.


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Автор:

Серик Сабеков

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