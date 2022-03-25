Снижение преступности зарегистрировано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области отмечается снижение преступности. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в городе Караганде установили 3 стационарных постов модульного типа: в парковой зоне, в районе автовокзала и на территории парка бывшего октябрьского района. Планируем в текущем году установить стационарный пост в виде модуля в юго-восточном районе», - проинформировал Курмангали Исмагулов на брифинге в СЦК.

Спикер также рассказал, какова оперативная обстановка в регионе.

«В целом оперативная обстановка стабильная. У нас зарегистрировано снижение преступности на 25,7 %: причинение тяжкого вреда здоровью – 18,7%, разбои и грабежи, изнасилование, кражи чужого имущества – по этим пунктам также отмечается снижение. Зарегистрировано снижение преступности в общественных местах, на улицах. В целом принимаются все меры для профилактики преступлений», - добавил Курмангали Исмагулов.