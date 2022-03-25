РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 25 Март 2022 | GMT +6

    Снижение преступности зарегистрировано в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области отмечается снижение преступности. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году в городе Караганде установили 3 стационарных постов модульного типа: в парковой зоне, в районе автовокзала и на территории парка бывшего октябрьского района. Планируем в текущем году установить стационарный пост в виде модуля в юго-восточном районе», - проинформировал Курмангали Исмагулов на брифинге в СЦК.

    Спикер также рассказал, какова оперативная обстановка в регионе.

    «В целом оперативная обстановка стабильная. У нас зарегистрировано снижение преступности на 25,7 %: причинение тяжкого вреда здоровью – 18,7%, разбои и грабежи, изнасилование, кражи чужого имущества – по этим пунктам также отмечается снижение. Зарегистрировано снижение преступности в общественных местах, на улицах. В целом принимаются все меры для профилактики преступлений», - добавил Курмангали Исмагулов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!