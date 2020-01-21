Снижение преступности зафиксировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по итогам 2019 года преступность сократилась по всем направлениям на 10,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, сократилось количество убийств на 6,7%, изнасилований на 18,3%, краж чужого имущества на 17,6%, краж сотовых телефонов на 34,3 %, краж авто на 19,2 %, краж из салона авто на 39,8 %, краж боковых зеркал в 3,9 раз, грабежей на 15,0 %, разбоев на 43,0 %, хулиганств на 5,2 %, наркопреступлений на 17,5 %.

Улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений по всем линиям на 1,9 %, тяжких и особо тяжких преступлений на 11,6 %, а также по всем статьям: убийств на +2,7 %, тяжких телесных повреждений на +1,3 %, изнасилований на +14,3 %, краж чужого имущества тяжких на +30,7 %, краж из квартир тяжких на +3,4 %, грабежей на +2,1 %, разбоев на +8,9 %, хулиганств на +19,1 %.

По «горячим следам» раскрыто свыше 18 тысяч преступлений, более 5 тысяч ранее совершенных преступлений.

Пресечена преступная деятельность 244 преступных групп. Из которых 25 совершавших разбойные нападения; 91 - грабежи; 22 - квартирные кражи; 73 - кражи личного имущества в общественных местах; 16 - угоны.

Задержан 271 вор-эпизодник, совершивший 511 фактов краж чужого имущества.

Задержан 581 уголовный преступник, находившийся

в розыске. Установлено местонахождение 253 человек, числившихся без вести пропавшими.