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Снижение порога прохождения в Мажилис будет способствовать развитию многопартийности в Казахстане  - эксперт

15 Января 2021 12:31
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Снижение порога прохождения в Мажилис будет способствовать развитию многопартийности в Казахстане  - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане открылась первая сессия Парламента седьмого созыва, где собрались депутаты Мажилиса нового состава, сенаторы, члены Правительства, а также руководители и представители государственных органов.

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По мнению политолога, эксперта Института евразийской интеграции Казбека Майгельдинова, новому созыву Мажилиса дан новый старт, который должен способствовать эффективной реализации государственной политики.

«Глава государства выступил с обращением перед депутатами нового состава Мажилиса. В своем выступлении Президент продемонстрировал последовательность намерении реализовать политические реформы. Так, снижение порога прохождения в Мажилис для политических партий с 7 до 5% будут способствовать развитию многопартийности и целом дальнейшему развитию партийной системы. Как мы помним, в первом пакете политических реформ на 50% с 40 тысяч до 20 тысяч был снижен порог регистрации политических партии», - написал Казбек Майгельдинов на своей странице в Facebook.

По его мнению, введение графы «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней стимулирует дальнейший процесс демократизации общества, показатель учета разного спектра мнений населения.

«Об этом в ходе недавних парламентских выборах говорили общественники и представители других политических партий. Как следствие, мы видим на деле результаты конструктивного диалога власти и общества. Принцип «Слышащего государства» в действии.

Таким образом, Главой государства озвучен очередной пакет политических реформ, которые будут направлены на защиту прав человека. Реформы Президента системные и последовательные: от выборности сельских акимов переход к выборности районных акимов. Новому созыву Мажилиса дан новый старт, который должен способствовать эффективной реализации государственной политики», - добавил политолог Казбек Майгельдинов.



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#Мажилис   #Первое заседание Парламента-2021  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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