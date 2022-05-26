26 Мая 2022 13:43

Снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению пенсии– Тамара Дуйсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила на вопросы по снижению пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда речь идет о пенсионной системе в целом, вы должны кое-что знать. Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно той же реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию. А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (небольшой – прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой», - сказала Тамара Дуйсенова в интервью журналистам в Сенате.

Министр напомнила, что у граждан есть возможность досрочного выхода на пенсию.

«Поэтому уже прописано в законе, что граждане имеют возможность выйти на пенсию не в 63 года, а даже в 50 лет, если они вовремя присоединятся к накопительной пенсии после 1998 года, если взносы будут правильными. Поэтому основная работа граждан – своевременно подключаться к пенсионной системе и своевременно оплачивать взносы, а также иметь возможность выйти на пенсию пораньше. Это касается не женщин, а мужчин», - сказала министр труда.