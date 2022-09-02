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Снижение пенсионного возраста для женщин связано с влиянием пандемии КВИ

Редактор:  
Алла Серикбаева
2 Сентября 2022, 18:26
Снижение пенсионного возраста для женщин связано с влиянием пандемии КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защит населения РК.

«Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. В течение последующих 5 лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан», - сообщили в ведомстве.




Фото: www.tagesspiegel.de


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