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Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане

12 Декабря 2021 12:14
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Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил планы по законодательному снижению пенсионного возраста для спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как указал премьер в своем ответе на депутатский запрос, МЧС разрабатывает проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», в рамках которого в установленном порядке прорабатываются следующие вопросы:

– жилищные выплаты сотрудникам органов гражданской защиты, а также выплата надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям;

– снижение пенсионного возраста спасателей путем возможного их перевода в категорию сотрудников органов гражданской защиты, которым присвоены специальные звания;

– осуществление выплат сотрудникам органов гражданской защиты подъемных пособий при перемещении и продвижении по службе, связанных с переездом в другую местность, возмещение затрат за перевозку собственного имущества.

«В целом, вопросы улучшения социальной защиты сотрудников и спасателей органов гражданской защиты рассматриваются исходя из возможностей доходной части бюджета, с учетом социально-экономической ситуации в стране и находятся на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства», - заключил А. Мамин.



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#Правительство РК   #Мажилис   #МЧС   #Аскар Мамин  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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