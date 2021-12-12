Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил планы по законодательному снижению пенсионного возраста для спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как указал премьер в своем ответе на депутатский запрос, МЧС разрабатывает проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», в рамках которого в установленном порядке прорабатываются следующие вопросы:
– жилищные выплаты сотрудникам органов гражданской защиты, а также выплата надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям;
– снижение пенсионного возраста спасателей путем возможного их перевода в категорию сотрудников органов гражданской защиты, которым присвоены специальные звания;
– осуществление выплат сотрудникам органов гражданской защиты подъемных пособий при перемещении и продвижении по службе, связанных с переездом в другую местность, возмещение затрат за перевозку собственного имущества.
«В целом, вопросы улучшения социальной защиты сотрудников и спасателей органов гражданской защиты рассматриваются исходя из возможностей доходной части бюджета, с учетом социально-экономической ситуации в стране и находятся на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства», - заключил А. Мамин.
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