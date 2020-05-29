Снижение ограничений в стране: снимут блокпосты, откроют кинотеатры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова с учетом предложений населения и государственных органов были приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С 1 июня 2020 года:

1) снимаются межрегиональные блокпосты. По решению Главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага распространения коронавируса.

2) возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Перевозка пассажиров будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями Министерства здравоохранения.

Обеспечение контроля соблюдения установленных требований в железнодорожных и автовокзалах будет осуществляться сотрудниками Министерства внутренних дел.

3) возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров.

4) возобновляется работа всех объектов спорта, культуры без зрителей.

5) возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.

С 15 июня т. г. будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

Также с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде стран Межведомственной комиссией поручено государственным органам проработать вопрос поэтапного возобновления международных авиарейсов (в рамках I этапа с Южной Кореей, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном; в рамках II этапа — с Объединенными Арабскими Эмиратами, Германией, Турцией и Таиландом).

Даты возобновления международных авиарейсов будут определены в зависимости от открытия государственных границ и санитарно-эпидемиологической ситуации.

Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, Межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов).

По итогам заседания заместитель Премьер-Министра РК Е. Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.