Снижение количества пожаров отмечают в ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За неделю спасатели и волонтеры Алматы обошли более 10 тысяч частных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в городском ДЧС, в основном население допускает нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей уже изначально.
«Именно в это время волонтеры – незаменимые помощники спасателей. За выходные привлекли еще 77 волонтеров Казахского национального аграрного университета, Общества красного полумесяца. Они прошли подготовку – пожарные специально разработали для активистов методические рекомендации. Было пройдено более 10 тысяч домов -алматинским домовладельцам рассказали об опасности печного отопления», - рассказали в департаменте.
С сентября 2019 года волонтеры и спасатели обошли свыше 145 тысячи домов. Дома, в которых произошли чрезвычайные ситуации, волонтеры посещают вновь.
С начала 2020 года повторно посетили более 50 тысяч домов, проведено 525 сходов с населением, распространено более 200 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности.
«Результатом проведенной работы можно считать уменьшение количества пожаров. Так, по итогам 2019 года в Алматы количество пожаров уменьшилось на 9%, чем за аналогичный период прошлого года, при этом материальный ущерб снизился на 95 млн тенге», - отметили в ДЧС.
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