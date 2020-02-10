Снижение количества пожаров отмечают в ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За неделю спасатели и волонтеры Алматы обошли более 10 тысяч частных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском ДЧС, в основном население допускает нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей уже изначально.

«Именно в это время волонтеры – незаменимые помощники спасателей. За выходные привлекли еще 77 волонтеров Казахского национального аграрного университета, Общества красного полумесяца. Они прошли подготовку – пожарные специально разработали для активистов методические рекомендации. Было пройдено более 10 тысяч домов -алматинским домовладельцам рассказали об опасности печного отопления», - рассказали в департаменте.

С сентября 2019 года волонтеры и спасатели обошли свыше 145 тысячи домов. Дома, в которых произошли чрезвычайные ситуации, волонтеры посещают вновь.

С начала 2020 года повторно посетили более 50 тысяч домов, проведено 525 сходов с населением, распространено более 200 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности.

«Результатом проведенной работы можно считать уменьшение количества пожаров. Так, по итогам 2019 года в Алматы количество пожаров уменьшилось на 9%, чем за аналогичный период прошлого года, при этом материальный ущерб снизился на 95 млн тенге», - отметили в ДЧС.