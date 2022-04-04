Снижение количества квартирных краж наблюдают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Раскрываемость квартирных краж улучшена за последние годы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров сообщил о том, что с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров - «гастролеров» - воров, совершающих кражи в разных городах и 29 преступных групп.

«В результате принимаемых мер за последние 5 лет количество квартирных краж снижено на 33,4%. Если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тысяч преступлений, то в 2021 году - не более 12 тысяч. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году, где их количество снижено на 7,1%, а также улучшена их раскрываемость на 1,7%», - сообщил Сагындык Жантемиров в ходе еженедельного брифинга МВД.

Напомним, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 29 преступных групп.









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