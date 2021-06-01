Снижение количества больных коронавирусом отмечают в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении количества больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 15 тысяч до 12 тысяч случаев или на 21% по сравнению с прошлой неделей. В целом, за последний месяц заболеваемость снизилась в 1,6 раза», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, согласно ежедневного мониторинга занятости коек по состоянию на 1 июня 2021 года занятость инфекционных коек по республике составляет 28%, занятость реанимационных коек составляет 24%.

«Хочу отметить положительную динамику занятости инфекционных и реанимационных коек. Так, в мае по сравнению с апрелем месяцем занятость инфекционных и реанимационных коек снизилась в 1,5 и 1,2 раза соответственно», - отметил министр.

«Снижение занятости инфекционных коек отмечается в городе Алматы в 2,3 раза, в Алматинской области в 1,9 раз, в Актюбинской области в 1,8 раз, в Туркестанской и ЗКО в 1,6 раз. За последние две недели количество больных, находящихся на лечении уменьшилось на 12 тысяч», - заключил А. Цой.