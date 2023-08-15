Снижение инфляции отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане снизилась в июле до 14 % в годовом выражении. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза с пика 26,2% в феврале до 13,5%. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15 % и 13,6%, соответственно», - сказал Виталий Тутушкин.

Спикер отметил, что базовая ставка Национального Банка составляет 16,75% годовых. Очередное решение по ней будет принято 25 августа.

«Показатели глобального роста экономики и деловой активности сохраняются в положительной зоне. Несмотря на краткосрочное ослабление рисков по сравнению с апрельским прогнозом МВФ, баланс рисков в долгосрочной перспективе смещен в сторону ухудшения из-за все еще высокой инфляции в мире и хрупкой геополитической ситуации», - добавил Виталий Тутушкин.

Ранее сообщалось, что прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана повышен с 4,3% до 4,8%.