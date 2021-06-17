Снижение экспорта и увеличение импорта наблюдается в Казахстане - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается снижение экспорта и увеличение импорта. Об этом заявил заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году дефицит текущего счета платежного баланса составил 6,3 млрд долларов США. Сокращение отрицательного сальдо текущего счета на 1 млрд долларов США связано, в первую очередь, с сокращением доходов к выплате иностранным инвесторам, а также с притоком валюты от участников Карачаганакского консорциума в рамках урегулирования спора по распределению доходов», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Было отмечено, что в первом квартале этого года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,2 млрд долларов США. Основной причиной дефицита является снижение экспорта товаров при увеличении импортных потоков.

«Экспорт товаров снизился на 2,9 млрд долларов США за счет сокращения экспорта нефти, доля которой в общем экспорте составила 48,5%. Снижение было обусловлено относительно низкими ценами на нефть в 4 квартале 2020 года, которые, ввиду особенности учета экспорта нефти в официальной статистике, отразились на экспорте за 1 квартал 2021 года», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.

Вместе с тем, по данным Нацбанка, импорт вырос на 4,8% за счет увеличения ввоза потребительских непродовольственных и инвестиционных товаров.

«Импорт товаров растет на фоне восстановления деловой активности и отложенного внутреннего спроса. Наибольший рост импорта отмечается во ввозе таких товаров как автомобили, одежда и компьютеры», - сообщил Акылжан Баймагамбетов.

Ранее заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал об основных причинах инфляции.