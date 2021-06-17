Снижение экспорта и увеличение импорта наблюдается в Казахстане - Нацбанк
«В 2020 году дефицит текущего счета платежного баланса составил 6,3 млрд долларов США. Сокращение отрицательного сальдо текущего счета на 1 млрд долларов США связано, в первую очередь, с сокращением доходов к выплате иностранным инвесторам, а также с притоком валюты от участников Карачаганакского консорциума в рамках урегулирования спора по распределению доходов», - сказал Акылжан Баймагамбетов.
Было отмечено, что в первом квартале этого года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,2 млрд долларов США. Основной причиной дефицита является снижение экспорта товаров при увеличении импортных потоков.
«Экспорт товаров снизился на 2,9 млрд долларов США за счет сокращения экспорта нефти, доля которой в общем экспорте составила 48,5%. Снижение было обусловлено относительно низкими ценами на нефть в 4 квартале 2020 года, которые, ввиду особенности учета экспорта нефти в официальной статистике, отразились на экспорте за 1 квартал 2021 года», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.
Вместе с тем, по данным Нацбанка, импорт вырос на 4,8% за счет увеличения ввоза потребительских непродовольственных и инвестиционных товаров.
«Импорт товаров растет на фоне восстановления деловой активности и отложенного внутреннего спроса. Наибольший рост импорта отмечается во ввозе таких товаров как автомобили, одежда и компьютеры», - сообщил Акылжан Баймагамбетов.
Ранее заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал об основных причинах инфляции.