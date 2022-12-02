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Снижение деловой активности отметил Нацбанк РК во всех секторах экономики в ноябре

2 Декабря 2022, 16:12
Снижение деловой активности отметил Нацбанк РК во всех секторах экономики в ноябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О деловой активности в Казахстане в ноябре сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Рустем Оразалин, передает МИА «Казинформ».

«Деловая активность несколько ухудшилась, и индекс по-прежнему остается в отрицательной зоне. Заметное ухудшение отмечено в строительстве. Индекс деловой активности снизился до 48,7 (в октябре – 49,2) за счет уменьшения объема новых заказов и уровня занятости в отдельных секторах», - отметил Рустем Оразалин.

По его информации, снижение деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель незначительно увеличился, составив 48,8 (в октябре – 48,6).

В строительстве и горнодобывающей промышленности индекс деловой активности снизился до отметки 44,7 и 48,4 соответственно (с 47,2 и 50,4 в октябре). В секторе услуг значение индекса осталось практически на уровне прошлого месяца, составив 49,2 (49,3 – в октябре).

«В ноябре 2022 года, по оценкам предприятий, ухудшились текущие условия ведения бизнеса, при этом оптимизм относительно будущих условий на предстоящие 6 месяцев повысился.

В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, улучшился. Индикатор «часов» бизнес-цикла оказался в области подъема.

Предприятия положительно оценили изменение доступа к коммуникациям и спроса на готовую продукцию. По оценкам остальных факторов бизнес-условий преобладают негативные оценки», - добавил представитель Нацбанка.


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