Снижение деловой активности может продлиться - Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение деловой активности может продлиться и в августе текущего года на фоне карантинных ограничений. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последствия пандемии коронавируса привели к пересмотру прогнозов развития мировой экономики. Несмотря на начало оживления крупнейших экономик мира, сохраняются риски затяжного восстановления на фоне второй волны коронавируса и эскалации политических, торговых разногласий между США и Китаем. В результате начала восстановления мировой экономики и роста потребления энергоресурсов нефтяные котировки марки Brent выросли с минимальной отметки в апреле текущего года в 2,8 раза до 45,1 доллар США за баррель на 25 августа», - сообщил Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

По словам главы Нацбанка, дальнейший рост цен на нефть в текущем году будет ограничен ввиду возможности второй волны коронавируса, обострения торговых отношений США и Китая, а также на фоне увеличения производства нефти участниками ОПЕК+ с 1 августа текущего года.

«Проведенные Национальным банком опросы казахстанских предприятий свидетельствуют об ожидании низких темпов восстановления экономической активности в третьем квартале. Начавшееся в июле текущего года снижение деловой активности может продлиться и в августе текущего года на фоне карантинных ограничений», - отметил председатель Национального банка.

Ранее Ерболат Досаев рассказал о прогнозе инфляции в Казахстане. Так, прогноз инфляции соответствует следующим таргетам: 4-6% в 2021-2022 годах, 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% в 2025 году.