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Снижение числа пожаров и гибели в них людей отмечают в СКО

4 Февраля 2022 14:22
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Снижение числа пожаров и гибели в них людей отмечают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели отмечают снижение пожаров на 19%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин сообщил, что с начала отопительного сезона по области произошло 195 пожаров. В огне погибли 12 человек, что на 37% меньше, нежели в предыдущий отопительный период. В то же время в 2,5 раза возросло количество отравлений угарным газом. Зарегистрировано 20 случаев.

«За прошедшую неделю произошло 14 пожаров, один человек травмирован. В селе Горное Айыртауского района владелец частного жилого дома проверял герметичность редуктора газового баллона открытым огнем. Произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим загоранием деревянного пола. Мужчину госпитализировали с 22% ожогами тела второй-третьей степени, состояние средней степени тяжести», - проинформировал Д. Растихин.

Спасатели вместе с волонтерами и полицейские продолжают обход частного сектора, раздают памятки по правилам пожарной безопасности.

«Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. Всего на учет взято 4 220 адресов, где проживает около 16 тысяч человек. Все адреса охвачены комиссионными посещениями. В 1 952 домах выявили около трех тысяч нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и систем отопления. В 1 509 домах нарушения устранены. С начала отопительного сезона установлен 981 датчик угарного газа, дымовых датчиков в домах социально-уязвимых слоев населения, планируется в дальнейшем установить около 600», - добавил Д. Растихин.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #ДЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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