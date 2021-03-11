Снижение частных инвестиций отмечается в пяти областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об общей экономической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По 6 показателям положительный рост отмечается в Алматинской области. По 5 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, а также город Шымкент», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В 8 регионах, по его словам, зафиксирован рост по 4 показателям. Это средний уровень.

«В 2 регионах положительный рост наблюдается по 2-3 показателям. При этом по торговле в положительную зону вошла Алматинская область, по транспорту – Атырауская область. По привлечению частных инвестиций в 12 регионах наблюдается положительный рост, из них в 6 регионах – на уровне более 20%», - отметил министр.

«Вместе с тем Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Кызылординской и Мангыстауской областям необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций, так как в данных регионах отмечается снижение частных инвестиций», - заключил глава Миннацэкономики.