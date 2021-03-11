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    09:53, 11 Март 2021 | GMT +6

    Снижение частных инвестиций отмечается в пяти областях РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об общей экономической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По 6 показателям положительный рост отмечается в Алматинской области. По 5 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области, а также город Шымкент», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    В 8 регионах, по его словам, зафиксирован рост по 4 показателям. Это средний уровень.

    «В 2 регионах положительный рост наблюдается по 2-3 показателям. При этом по торговле в положительную зону вошла Алматинская область, по транспорту – Атырауская область. По привлечению частных инвестиций в 12 регионах наблюдается положительный рост, из них в 6 регионах – на уровне более 20%», - отметил министр.

    «Вместе с тем Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Кызылординской и Мангыстауской областям необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций, так как в данных регионах отмечается снижение частных инвестиций», - заключил глава Миннацэкономики.


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