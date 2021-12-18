Снижение цен на социально значимые продукты питания зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, акимы г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Павлодарской области — Абылкаир Скаков, Алматинской области — Канат Бозумбаев и др.

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,1%. Зафиксировано снижение в Туркестанской области на 0,6%, в столице на 0,3%, Шымкенте и Мангистауской области на 0,2%, г. Алматы и Карагандинской области на 0,1%.

Продолжается снижение цен в целом по республике на овощную продукцию. По остальным продуктам цены стабильны.

В 2021 году законтрактовано 769,3 тыс.тонн продукции, в т.ч. 684 тыс . тонн мягкой пшеницы. На текущий момент поставлено 559 тыс. тонн или 72,7% от законтрактованного объема.

К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 113 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, заключило 192 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки.

С 10 декабря т.г. Ассоциация яичных производителей Казахстана снизила цены на яйца куриные по всем птицефабрикам республики на 16% – с 37 тенге до 32-31 тенге за штуку.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов.