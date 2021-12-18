+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Снижение цен на социально значимые продукты питания зафиксировано в Казахстане

18 Декабря 2021 12:12
Поделиться:
Снижение цен на социально значимые продукты питания зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Новости по теме
Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
100 рассказов о независимости: Рождение казахстанской экономической модели Объем отечественной экономики за годы независимости увеличился в 2,5 раза – Касым-Жомарт Токаев В Казахстане только лицензируемые брокеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, акимы г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Павлодарской области — Абылкаир Скаков, Алматинской области — Канат Бозумбаев и др.

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,1%. Зафиксировано снижение в Туркестанской области на 0,6%, в столице на 0,3%, Шымкенте и Мангистауской области на 0,2%, г. Алматы и Карагандинской области на 0,1%.

Продолжается снижение цен в целом по республике на овощную продукцию. По остальным продуктам цены стабильны.

В 2021 году законтрактовано 769,3 тыс.тонн продукции, в т.ч. 684 тыс . тонн мягкой пшеницы. На текущий момент поставлено 559 тыс. тонн или 72,7% от законтрактованного объема.

К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 113 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, заключило 192 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки.

С 10 декабря т.г. Ассоциация яичных производителей Казахстана снизила цены на яйца куриные по всем птицефабрикам республики на 16% – с 37 тенге до 32-31 тенге за штуку.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Экономика   #Цены и тарифы  
Поделиться:
Новости по теме
Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
100 рассказов о независимости: Рождение казахстанской экономической модели
Объем отечественной экономики за годы независимости увеличился в 2,5 раза – Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане только лицензируемые брокеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования
Популярное
1 Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
2 Жилые дома и спорткомплекс построил предприниматель в селе СКО
3 494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
4 Историк из Гарварда нашел сведения о древнем городе в Казахстане
5 Сколько человек выйдут на свободу по амнистии в СКО
6 Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
Читайте также
В Казахстане только лицензируемые брокеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования
При каких обстоятельствах разрешена вырубка деревьев в Казахстане
Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
Жилые дома и спорткомплекс построил предприниматель в селе СКО
494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Историк из Гарварда нашел сведения о древнем городе в Казахстане
Сколько человек выйдут на свободу по амнистии в СКО
Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив