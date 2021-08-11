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Снижение цен на овощи в августе-сентябре пообещал Бахыт Султанов

11 Августа 2021 11:41
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Снижение цен на овощи в августе-сентябре пообещал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал рост цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается роста цен на социально значимые продукты, то с начала года они выросли на 10,3%. Наибольший рост показали овощи, по которым наблюдается рост в межсезонье, импортозависимая продукция, а также товары с высоким экспортным спросом. По сложившейся ситуации в регионах максимальный рост цен зафиксирован в Туркестанской области - на 12%, в Нур-Султане - 11,6%, Карагандинской области -11,4%. Тем не менее, мы видим, что рост цен, наблюдающийся в апреле, стабилизировался, а тренд повернулся к снижению», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По его словам, увеличение урожая повлияло на снижение цен.

«Сезонный рост цен на картофель, отмеченный в период с апреля по июнь, далее по мере увеличения урожайности картофеля в южных регионах, цены на продукцию снижались. С момента максимального роста цены на продукцию упали на 26%, или 54 тенге. В августе-сентябре ожидается массовый сбор урожая в северных регионах, что насытит внутренний рынок картофелем и повлияет на дальнейшее снижение цен», - отметил министр.

«Сезонный рост цен на морковь - на месяц позже. Насыщение рынка новым урожаем начнется с конца июля и продолжится до сентября. Ожидается урожай в 557 тысяч тонн моркови, это позволит существенно снизить цены на морковь. По-прежнему наблюдается рост цен на лук и капусту. С начала года килограмм лука подорожал на 29%, или на 23 тенге. Цены на капусту выросли на 22%. Соответственно, снижение цен ожидается только в конце месяца», - заключил глава Минторговли.

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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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