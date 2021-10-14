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    18:48, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Снижение цен на энергоресурсы окажет негативное влияние на экономику – Минэкологии РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о двух сценариях разработки Доктрины достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Было разработано два сценария: базовый и углеродная нейтральность. Базовый сценарий, это путь, при котором отсутствуют существенные технологические изменения или политические меры по декарбонизации. Согласно результатам моделирования, это не позволит достичь прогнозных показателей роста экономики», - сказал Сериккали Брекешев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    По его словам, это связано с влиянием трех внешних факторов, которые могут оказать на экономику шоковое воздействие.

    «Первое - это введение пограничного углеродного налога как Европейским Союзом, так и другими крупными торговыми партнерами РК», - отметил министр.

    «Вместе с тем, ожидаемое в долгосрочной перспективе снижение цен на энергоресурсы по прогнозу Международного энергетического агентства и воздействие изменения климата на сельское хозяйство также окажет негативное влияние», - заключил спикер.


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