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Снижение цен на бензин ожидается в Кыргызстане

26 Января 2023, 15:30
Снижение цен на бензин ожидается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с января 2023 года наблюдается снижение оптовых цен на бензин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу антимонопольного регулирования КР.

Ведомство сообщает, что в течение ближайшего месяца в результате поэтапного снижения, крупные нефтетрейдеры страны пересмотрят тарифную политику и снизят розничную цену на бензин на 5-6 сомов при условии наличия 1-1,5 месячного запаса ГСМ.

По данным мониторинга, в январе этого года средняя стоимость бензина марки АИ-92 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевела на 1,2 сома. При этом средняя розничная цена на дизельное топливо за год, наоборот, повысилась с 58,8 до 74,1 сомов.

Вместе с тем, как сообщают местные СМИ, эксперты прогнозируют снижение цены на бензин не более чем на 1,5-2 сома. В КР на рынке ГСМ сформирована естественная монополия, большая часть поставок топлива из России. Ожидать изменение ситуации с ценой бензина можно будет в случае трансформации рынка.


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