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Снижение активности переезда южан в северные регионы отмечают в Минтруда РК

Автор:  
Серик Сабеков
11 Октября 2022, 13:07
Снижение активности переезда южан в северные регионы отмечают в Минтруда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала о переселении казахстанцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день плановый показатель по переселению исполнен на 71%. С наступлением холодов уменьшается активность переезда жителей южных регионов, высокие риски неисполнения квоты. В настоящее время более чем на 1 тысячу человек не исполнена квота Павлодарской областью, на 500 тысяч – СКО, на 362 тысячи – Костанайской областью», - сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.

По данным министра, отмечается низкий уровень трудоустройства прибывших человек. По Акмолинской, СКО и Павлодарской области доля трудоустроенных колеблется от 58,5% до 67%.

«Только у 54,4% трудоустроенных имеются пенсионные отчисления», – сообщила Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что в соответствии с новыми подходами граждан будут переселять в регионы, где, прежде всего, имеются рабочие места. Акиматы регионов расселения должны будут разработать дорожные карты по дополнительному стимулированию переселения и трудоустройству прибывающих граждан.

Ранее сообщалось, что лидерами по привлечению трудовых ресурсов из других регионов страны стали город Алматы и Карагандинская область.


Правительство РК   Минтруда РК   Занятость   Трудоустройство  
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