Снижены тарифы на воду и канализацию после проверки в Кызылординской области

В связи с этим, департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области утвердил временные компенсирующие тарифы, направленные на возврат потребителям денег и повышение прозрачности тарифной политики.

В том числе внесены поправки, касающиеся коммунального предприятия «Кызылорда су жуйесі», обслуживающего областной центр. Объем доходов, необоснованно полученных за услуги водоснабжения, составил 49,3 миллиона тенге. Для указанного предприятия на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года утвержден компенсирующий тариф. Тариф на водоснабжение (через распределительные сети) без НДС составил 107,73 тенге за кубометр, снизившись на 2,6 процента по сравнению с действующим 110,62 тенге.

Факт снижения на 25 процентов зарегистрирован в коммунальном предприятии «Арал тазалыгы», оказывающем услуги поселку Саксаульский Аральского района. По результатам анализа выявлен необоснованный доход в размере 3,1 миллиона тенге за услуги водоотведения. В связи с этим, с 1 апреля 2026 года до 31 марта 2027 года будет введен временный компенсирующий тариф. Новый тариф — 220,17 тенге за кубометр без НДС, это на 24,9 процента ниже, по сравнению с прежним 293,42 тенге, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что департамент установил факты невыполнения утвержденных тарифных смет со стороны субъектов естественных монополий в Кызылординской области.