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    09:18, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Снижена стоимость коммунальных услуг в Костанайской области

    Снижена стоимость коммунальных услуг в Костанайской области
    Фото: МИА "Казинформ"

    По акту надзора прокуратуры Костанайской области антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, производимое ГКП «Тобол» для жителей поселка Тобол, а также введен компенсирующий тариф, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области передает МИА "Казинформ".

    В частности, в деятельности ГКП «Тобол» установлены факты неисполнения тарифной сметы и нецелевое использование средств амортизационных отчислений в размере 79 млн. тенге за 2022 год.

    В целях возмещения жителям ущерба ГКП «Тобол» с 1 октября 2023 года будет снижен тариф с 4 547,33 тенге до 3 655,60 тенге, а для предпринимателей с 5 784,14 до 4 649,87 тенге.

    Также будет снижен тариф на водоснабжение с 524,95 до 408,19 тенге и на водоотведение с 266,08 до 234,84 тенге.

    Таким образом, защищены права свыше 2 тысяч абонентов поселка Тобол, в том числе 87 предпринимателей.

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