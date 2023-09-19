Снижена стоимость коммунальных услуг в Костанайской области

По акту надзора прокуратуры Костанайской области антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, производимое ГКП «Тобол» для жителей поселка Тобол, а также введен компенсирующий тариф, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области передает МИА "Казинформ".

В частности, в деятельности ГКП «Тобол» установлены факты неисполнения тарифной сметы и нецелевое использование средств амортизационных отчислений в размере 79 млн. тенге за 2022 год.

В целях возмещения жителям ущерба ГКП «Тобол» с 1 октября 2023 года будет снижен тариф с 4 547,33 тенге до 3 655,60 тенге, а для предпринимателей с 5 784,14 до 4 649,87 тенге.

Также будет снижен тариф на водоснабжение с 524,95 до 408,19 тенге и на водоотведение с 266,08 до 234,84 тенге.

Таким образом, защищены права свыше 2 тысяч абонентов поселка Тобол, в том числе 87 предпринимателей.